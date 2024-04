Layda minimiza y politiza lucha de policías, y morena pagará costo político: María Eugenia del río

“La estrategia de Layda Sansores es minimizar y politizar, desviar la problemática que viven los policías para poner en el foco a sus opositores más fuertes: Eliseo Fernández y Alejandro Moreno”, criticó la empresaria María Eugenia del Río Rodríguez.

Sentenció Campeche no está mejor sin policías, pero sí sin delincuencia, en paz, sin violencia, y aseguró que Morena pagará lo costos políticos en los momentos electorales, porque estratégicamente es un error.

“Hablar de un capricho, no lo creo, de ninguna manera lo es, eso es lo que se pretende, esa es la narrativa. Es una realidad que viven los policías campechanos, es el abuso constante de los mandos que trajo la señora (Layda Sansores)”.

“Yo no pongo en tela de juicio que sean sólo tres mujeres las que están al mando, ni voy a poner en discusión la preparación de la señora (Marcela Muñoz), porque no soy experta en el tema, pero creo que si Marcela es de los mejores policías del país y fuimos a buscarla a Michoacán, uno de los Estados con más alto índice de violencia, está cañón. ¿No?”.

“Hubieran cruzado aquí a Yucatán, que lo tenemos a hora y media. Allá hubiera estado mejor, ¿no? Considero que nosotros lo que necesitamos son sistemas de seguridad, no sólo personas”, puntualizó.

Por otra parte —continuó—, le apuestan al desgaste del movimiento de los policías. Poco a poco los quieren quebrar, debilitar, y no todas las policías aguantan.

Y si (a Marcela Muñoz) la trajeron porque trabajó con la señora (Layda Sansores en la Álvaro Obregón, pues también es un ejemplo malísimo, porque es una parte de la Ciudad de México que tenía los índices de percepción de inseguridad también más altos.

“Esto no es de simpatías, ni de apelar a la emoción. Los funcionarios no son nuestros amiguitos, sino responsables de la seguridad, y deben tener liderazgo efectivo con su policía. Es claro que no lo tienen, no trabajan en equipo y no los quiere la gente de abajo, y alguna razón habrá”, sentenció.

Creo que la insistencia de la policía de que este grupo se vaya es el miedo a las represalias, y tienen razón, saben a lo que le tiran. Y si de solidaridad se trata, yo estoy con las mujeres policías, las de a pie, aunque la gobernadora diga que sólo fue una fisurita la que tuvo, subrayó.

“Por otra parte, si la señora tiene razón en que Eliseo y Alito están detrás de este gran movimiento, pues yo estaría muy preocupada, porque va a perder el 2 de junio ante la capacidad que tienen para movilizar a tanta gente, pues, pues yo lo que yo estaría pensando.

Y volvemos a lo mismo, a la narrativa que cada vez suena más alto: ¿Cuáles son las razones por las que la señora (Marcela Muñoz) no se va? ¿De quién es el capricho a final de cuentas?

En este sentido, los policías tienen miedo, pues imagínate, te das un pleitazo como el que llevan ahorita, te peleas con tu jefe a las trompadas, te vas a una huelga y luego tienes que seguir trabajando con los foráneos, está cañón. Es miedo, no capricho, porque son personas que vienen con otra cultura, de armas tomar.