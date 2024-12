LAVALLE MAURY SERÁ PRESTANOMBRES PARA HACER NEGOCIOS A FAVOR DE LAYDA: REGIDOR HERNÁNDEZ

– QUÉ PODEMOS ESPERAR DE UN GOBIERNO REPRESOR, AUTORITARIO Y QUE NO ESCUCHA LA OPINIÓN DE LOS CAMPECHANOS, LAMENTA

La única explicación para el nombramiento de Jorge Luis Lavalle Maury como titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Campeche, es que será prestanombres para seguir haciendo negocios a favor de la gobernadora Layda Sansores, aseveró el octavo regidor MOCI, Mario Hernández May.

Pero qué podemos esperar de un Gobierno represor, autoritario y que toma sus decisiones sin importarle las opiniones de los campechanos, sino hace acuerdo con ese tipo de personas. Es lamentable lo que ocurre en el Estado, pero es su forma de gobernar, apuntó.

Es lamentable que habiendo tanta gente capacitada para cubrir esos cargos de primer nivel, la Administración de Layda ponga a personas manchadas y de mala reputación. “Es un Gobierno con acuerdos y convenios por debajo del agua”, recalcó Hernández May.

El regidor recordó que desde la tribuna del Congreso federal, Layda Sansores replicó: “Que privaticen a la m…. que lo parió”, refiriéndose a Lavalle Mauri, y si se le ha criticado por traer gente foránea para su gabinete, hoy se vuelve a contradecir al asignar a una persona del Estado de dudosa reputación, a la cual en su momento ella criticó.

Hernández May expresó que ya pasó de todo, espero no haya más que nos pueda pasar, pues ya hubo manifestación de policías que con mucha razón peleaban sus derechos para la remoción de la secretaria de Seguridad Ciudadana (Marcela Muñoz) que viene de otro Estado, pero no pasó nada, porque sigue en el poder, recriminó.

