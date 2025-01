IMSS OFRECERÁ CONSULTAS MÉDICAS ESTE FIN DE SEMANA

El próximo sábado 18 y domingo 19 de enero, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Campeche llevará a cabo la primera Jornada de Servicios Ordinarios de 2025, donde los derechohabientes podrán acceder a consultas de medicina familiar, detección de cáncer cervicouterino, hipertensión arterial y diabetes mellitus, además de participar en las acciones del programa PrevenIMSS, entre otros servicios.

Participarán este fin de semana el Hospital General de Zona No. 1 y las siguientes Unidades de Medicina Familiar: No. 2, en Champotón; No. 3, La Joya; No. 5, Escárcega; No. 10, Santa Lucía; No. 11, Novia del Mar; y No. 13, Concordia.

Por su parte, la UMF No. 12 “Santa Isabel”, en Ciudad del Carmen, ahora ofrece atención extendida los sábados y domingos, de 07:00 a 23:00 horas, como Unidad Médica de Tiempo Completo (UMTC), brindando este servicio de manera permanente.