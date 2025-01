EXIGEN AGUA A LA ALCALDESA DE SEYBAPLAYA EN LUGAR DE MONTAR “CACERÍA” DE MOTOCICLISTAS

Los operativos aplicados por las autoridades del Municipio de Seybaplaya contra los motociclistas, generaron marcado descontento, pues reprocharon a la alcaldesa Magdalena del Socorro Jiménez que no hay agua.

En la red social Facebook, una usuaria patentizó su descontento y enojo porque “ahorita están chingando a todo Seybaplaya con las motos, pero no se pone a ver (la autoridad municipal, encabezada por la alcaldesa Magdalena del Socorro Jiménez Pacheco) que todo Seybaplaya no tiene agua”.



Y sentencia: “Pero querían a la presidenta que porque (es de) Morena, pero qué tal, cómo les están dando en la madre con las multas, cuando quiere componer al pueblo y no tenemos nada, pero siempre los seybanos se quedan callados por eso estamos comiendo”.