GOBIERNO DE LAYDA ES UN FRACASO Y TIENE EN LA POBREZA A CARMEN Y AL ESTADO: JORGE SIMÓN

¿Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA QUE PROMETIÓ?

“La gobernadora Layda Sansores tiene sumido en la pobreza no únicamente a Ciudad del Carmen, sino a todo el Estado, su Gobierno es un fracaso al no cumplir lo prometido en campaña, pues no hay inversión ni reactivación económica”, criticó Jorge Simón Díaz, presidente de la Unión de Locatarios del mercado principal “Alonso Felipe de Andrade” (AFA).

Los pequeños comerciantes, puntualizó, vivimos con el temor y la incertidumbre de qué va a pasar el próximo año, porque la situación esta crítica en comparación con el año pasado, cuando para estas mismas fechas en el mercado ya habían aumentado las ventas hasta en un 90 por cierto, mientras hoy el incremento es de sólo el 10 porcentual, lo que demuestra que la falta de pago de Pemex sí afecta al pequeño comercio.