FALTA DE OBRAS Y DATOS MARCAN EL V INFORME DE LAYDA: VÍCTOR AMÉNDOLA

-“ES UN GOBIERNO DE OCURRENCIAS Y TRIVIALIDADES”

El exdirigente del PRD, Víctor Améndola Avilés, cuestionó el contenido del V Informe de Layda Sansores San Román, al señalar que el mensaje estuvo alejado de presentar resultados concretos en materia de obra pública, inversión e infraestructura para Campeche.

La ausencia de nombres de proyectos, cifras y datos concretos refleja a un Gobierno basado en “ocurrencias y trivialidades”, sin una planeación clara para el desarrollo de Campeche, resumió.

Un informe, continuó Améndola Avilés, debe dar nombres, números y datos; no dar información evidencia algo que ya es claro: no hay infraestructura pública, no hay planeación ni un diseño de Campeche hacia el futuro.

Afirmó que el Informe se enfocó en declaraciones de banalidades, en temas personales y destacar a figuras de Morena como Esteban Hinojosa y Pablo Gutiérrez Lazarus, además de mencionar a posibles aspirantes a cargos públicos, sin abordar temas de interés para la población.

Layda Sansores no expuso datos sobre inversión, gasto público, proyectos de infraestructura ni acciones específicas en sectores como pesca, ganadería, agricultura y producción de miel, aseveró, y consideró que faltó información sobre los resultados alcanzados por la Administración estatal.

Sobre el sistema de transporte público Ko’ox y el anuncio de quitar el cobro de transbordos, Améndola Avilés sostuvo que esta medida representa un reconocimiento de que el diseño original de las rutas es deficiente.

El problema de los transbordos evidencia fallas en la planeación del sistema, y la nueva medida fue una corrección a una situación que era evidente desde el inicio.

También criticó la falta de información sobre el sector agropecuario, al señalar que no se presentaron cifras sobre ganadería, pesca, miel, que está prácticamente mur¡éndos€; arroz o las acciones implementadas ante problemáticas como el gusano barrenador.