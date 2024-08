EXPEDIENTE | PABLO GARANTIZA IMPUNIDAD A LAYDA

Que nadie se sorprenda si a partir de ahora, el presidente municipal del Carmen, el expanista-mocista-morenista Pablo Gutiérrez Lazarus, se convierte en invitado habitual del desacreditado programa del “Martes de la Rata”, del “Jaguar” o de la “Anciana”.

Sea con encuestas elaboradas a modo, para anunciar costosos conciertos populares o con cualquier otra excusa, a partir de ahora Gutiérrez Lazarus será pan de todos los días en el discurso de la inepta gobernadora campechana. La finalidad es clara: posicionarlo como candidato a la gubernatura en los comicios de 2027.

Y no, no es que Pablo sea el mejor, o que encarne al 100 por ciento los postulados básicos de la 4T de “no mentir, no robar y no traicionar”. Por el contrario, el alcalde carmelita representa todo lo contrario, pues desde el inicio de su carrera política se ha caracterizado por la corrupción, la mentira, la simulación, la traición y el chapulineo político, sin obviar que es también déspota en el trato con los ciudadanos, como se ha evidenciado en infinidad de ocasiones.

Si bien es cierto que una encuestadora colocó a Gutiérrez Lazarus como el “alcalde mejor evaluado del país” en su sondeo más reciente, la verdad es que esa jalada lo que pretende es tapar el resolutivo del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, que lo acusó de haber utilizado recursos públicos y haber violado diversos procedimientos legales para alcanzar su reelección en los pasados comicios.

El resolutivo del TEEC pone a Gutiérrez Lazarus a un paso de perder la elección y de que los magistrados declaren la anulación del proceso, a fin de efectuar uno nuevo en que se observen todas las disposiciones contenidas en la ley. ¿Obtendría Pablito los mismos resultados sin tener a la mano todos los recursos de la Tesorería Municipal para comprar votos? Obviamente que no.

Y eso no es todo. No hay que olvidar que Gutiérrez Lazarus arrastra desde 2015 una serie de denuncias penales por desvío de recursos públicos. En 2017 fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por peculado de 130 millones de pesos, y en 2018 el Instituto Mexicano del Seguro Social presentó varias denuncias penales en su contra por el desvío de más de 360 millones de pesos en cuotas que no se cubrieron, pese a que sí se las descontaron a los trabajadores.

Gutiérrez Lazarus es de los alcaldes que más observaciones recibe anualmente de parte de la Auditoría Superior del Estado de Campeche, y tan sólo en 2015, en su primer año como alcalde, el monto observado y presuntamente desviado rebasó los 663 millones de pesos.

De ahí en adelante, Pablito ha recibido observaciones en cada cuenta pública por montos que van desde los 150 hasta los 200 o 300 millones de pesos, de suerte que el acumulado a estas alturas ya rebasa los mil 500 millones de pesos, sin que la corrupta Fiscalía Anticorrupción le haya echado el guante.

Si comparamos los montos que ha desviado Gutiérrez Lazarus, contra los que le atribuyen por ejemplo al exalcalde campechano Eliseo Fernández Montúfar, podemos confirmar que la razón por la que persiguen al mocista es más política que legal, y más revanchista que el pretexto de combate a la corrupción.

Vistas así las cosas podemos reiterar que Pablo Gutiérrez Lazarus no es el mejor candidato que tiene la desesperada gobernadora Sansores. Es el único, no hay más en su cartera de prospectos, pues a todos los que podían crecer —Raúl Pozos, Renato Sales, etcétera— los sacó y los anuló porque no le garantizaban al 100 por ciento lealtad e impunidad.

La apuesta de la senecta gobernadora era Jamile Moguel Coyoc, pero no le alcanzó la farsa de su atentado para agenciarse el voto de compasión de los campechanos, y le dieron una épica arrastrada de la que difícilmente se podrá recuperar.

Se dice que Pablito le ha jurado ser fiel en la adversidad. Sólo que al carmelita lo define su pasado de traiciones, deslealtades e ingratitudes. Narcisista político extremo, Gutiérrez Lazarus una vez que satisface sus ambiciones políticas, se concentra en su juego favorito que es el Yo-yo.

Pero si la corrupta mandataria no tiene a nadie más que pueda dar la batalla por la gubernatura en 2027, que se lance con Pablito. Ya la veremos llore que llore por los rincones, y a su sobrino predilecto huyendo a salto de mata por todo el mundo, sea que gane o que pierda Gutiérrez Lazarus. Al tiempo.