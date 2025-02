EN VEZ DE INVENTAR CARPETAS CONTRA ACTORES POLÍTICOS, LA FISCALÍA ESTATAL DEBE INVESTIGAR Y NO SER OMISA ANTE EJECUCIONES: PEDRO ARMENTÍA

El diputado Pedro Armentía López alertó sobre el cambio en la percepción de seguridad en Campeche al señalar que antes los incidentes se limitaban a conflictos menores, como riñas y conflictos de ama blanca, familiares o maritales, pero ahora se registran ejecuciones con estilo sicarial.

Es tema recurrente (la inseguridad) y no lo debemos menospreciar, creo que la Fiscalía del Estado debe hacer su labor, su investigación, y dejar de prestarse a juegos tontos y baratos de andar persiguiendo a actores políticos inventando carpetas que no llevan a ningún lugar, que ya deje esas prácticas y se ponga a averiguar qué está pasando y no ser omiso en estas situaciones, sentenció.

No se puede tapar el sol con un dedo, es una situación real que está viviendo nuestro Estado, pues antes hablábamos de problemas en Ciudad del Carmen o la zona sur, pero hoy lo vemos en las colonias de nuestra capital, expresó Armentía López.

El legislador manifestó que lo ocurrido en Fracciorama 2000 hace dos años no fue un caso aislado, la violencia ha alcanzado a empresarios y comerciantes, incluso en food trucks, lamentó.