EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 20 DE ENERO DE 2025

ALCUDIA MANDARÁ EN EL HTSJ

Informó en redes sociales la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, que su delicado titular, Juan Pedro Alcúdia Vazquez, y el Director General Contencioso, Emmanuel Mouret Venegas, se reunieron en Casa de Justicia con el Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia (HTSJ), Lic. Manuel Enrique Minet Marrero, “para tener retroalimentación, coordinación y construir andamiajes normativos para una correcta impartición de justicia…”

¿Retroalimentación de qué? Nada tiene que informar el HTSJ a la Consejería Jurídica de cómo imparte justicia, ¿o esta subyugado a lo que decida Alcúdia Vázquez? De ser así, Minet Marrero estaría quitando al Tribunal el título de Honorable. Pero ¿qué tipo de coordinación requiere Alcúdia? ¿O él coordinará al HTSJ? Entonces la Consejería Jurídica sería la encargada de impartir justicia, no los jueces y magistrados.

Sin duda, esta es la mejor prueba del autoritarismo cavernícola del Gobierno de Todos los Corruptos Sansores, que pretende encarcelar a sus enemigos y críticos negándoles esa misma “presunción de inocencia” que la goberladrona Layda Sansores exigió en el caso de su nuevo secretario de Economía, Jorge Luis Lavalle Maury. Los opositores no tendrán ese mismo derecho y privilegio.

OJALÁ SE ENFERME LA ANCIANA.

Deseamos pronto la goberladrona Layda Sansores tenga una emergencia médica y sea internada en el Hospital de Especialidades Médicas, para que vea el cagadero en el que lo ha convertido. Los pisos de cuartos y pasillos siempre sucios, no sanitizan los quirófanos y espacios con la regularidad requerida, no dan mantenimiento a los aires acondicionados, no enfrían y continúa el desabasto de medicamentos e insum

Construido en el sexenio de Jorge Carlos Hurtado Valdéz, el hospital nunca había estado en condiciones tan deplorables como ahora que mal gobierna la nefasta anciana, que seguramente saldrá a desmentirnos mañana en su Jaguar. Por eso en verdad deseamos que la internen y viva en carne propia lo que padecen los enfermos que ahí son atendidos, a los cuales los mismos doctores y personal les recomiendan atenderse en otro lado si quieren salvar sus vidas.

El problema en el sector salud no es nuevo, pero se acentuó drásticamente desde que inició la cuarta transformación del corrupto y mentiroso tabasqueño, Andrés Manuel López Obrador, responsable de uno de los peores desfalcos en la historia de México en el Insabi, que luego desapareció. Sus efectos se hicieron palpables en los hospitales de Campeche cuando llegó al poder la goberladrona Layda Sansores, cuya desidia e irresponsabilidad ha resultado criminal.