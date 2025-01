DIRECTOR DE PESCA DESCONOCE CIFRAS DE ROBOS Y RECONOCE MOLESTIA ENTRE PESCADORES POR FALTA DE RESULTADOS

El director del Instituto de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado, Edward Ceballos Alejandre, admitió que hasta el momento no cuenta con cifras oficiales sobre los casos de robos registrados contra pescadores el año pasado. Aunque señaló que ya solicitó esta información a la Secretaría de Marina y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), afirmó que aún no ha recibido un reporte formal, lo que genera incertidumbre entre los afectados.

Ceballos Alejandre reconoció que la falta de resultados ha provocado molestia entre los pescadores, quienes, cansados de no obtener respuestas, han optado por no denunciar los robos. “Sabemos que muchos ya no acuden a denunciar porque sienten que no procede, pero es importante que lo hagan. Sin denuncias formales, no podemos ejercer presión ni dar el seguimiento necesario”, subrayó.

Hasta el momento, el Instituto ha registrado unos 20 casos de robos, pero el director insistió en que la cifra podría ser mayor debido al descontento de los pescadores, que prefieren no reportar los incidentes. Asimismo, señaló que las investigaciones requieren de la colaboración de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Estatal, pero estas dependencias necesitan de las denuncias para avanzar en los procesos.

Ceballos Alejandre asegura que el Gobierno del Estado está trabajando en un programa para la reposición de motores y reparación de embarcaciones, buscando respaldar a los pescadores afectados.