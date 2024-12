CONTINÚA EL FRACASO OFICIAL.

Interesantes datos arroja el Índice de Competitividad Estatal 2024 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que mide la capacidad de las entidades para generar, atraer y retener talento e inversiones. Pese a que los resultados de Campeche se benefician con la derrama económica del Tren Maya y Tren Ligero, las señales del fracaso económico al que nos ha llevado el Gobierno de Todos los Corruptos Sansores son visibles.

En su apartado de Innovación y Economía, destaca que lleva tres años decreciendo la economía de Campeche, con una caída en el crecimiento del PIB del 0.4%, la peor del país. Resalta también que somos la entidad con menor número de sectores de diversificación económica y el segundo peor Estado en atracción de inversiones extranjeras.

Las mediciones de Sociedad y Medio Ambiente revelan que somos un Estado contaminador, el peor en tratamiento de aguas residuales y que tenemos la sexta peor cobertura educativa del país. Hablando de Salud, somos el quinto peor en mortalidad de menores de un año, sólo el 34% de la población ocupada tiene acceso a las instituciones de salud, y en consecuencia la esperanza de vida es de apenas 74.28 años.

En lo que respecta a Derecho, resalta que Campeche es el cuarto peor Estado del país en incidencia delictiva, que la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes es del 11.2 por ciento. Es tanta la desconfianza en las autoridades judiciales, que el 85% de los delitos no se denuncian y sólo el 35% de la población se siente segura. Además, vergonzosamente somos la sexta entidad en la que más se agrede a los periodistas, y el principal agresor se llama Layda Sansores.

En cuanto al Mercado de Trabajo, el fracaso para generar empleos del Gobierno de Todos los Corruptos Sansores mantiene al 60% de la población laboral en la informalidad, somos la quinta peor entidad en ofrecer oportunidades a las mujeres y sólo el 38% es económicamente activa. No olvidemos que a las Mujeres Valientes las obligaron a participar en un operativo en Kobén sin equipamiento, que fueron violentadas por los reos y al protestar las despidió la goberladrona Sansores.

Por último, en lo que se refiere a Sistema Político y Gobiernos, destaca que el 77% de la población —casi 8 de cada 10 campechanos— considera que el Gobierno de Layda Sansores es corrupto. Y cómo no va a ser así, si la sinvergüenza mandataria no ha rendido cuentas de los más de 75 mil millones de pesos que ha manejado en casi 39 meses, los cuales no se ven por ningún lado.

El fracaso del Gobierno de Todos los Corruptos Sansores es tan grande como el el saqueo

que realizan quienes los presiden. ¿Qué dirá al respecto la corruptísima goberladrona en su jaguar? ¿Que como otros Estados están peor, no estamos mal? Habrá que darle un premio por su cinismo e ineptitud.