EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 19 ABRIL 2024

ADEMÁS DE TERCA, MENSA.

¿Quién asesora a la anciana Layda Sansores? ¿Quién le sugirió medirse con el exgobernador José Antonio Gonzalez Curi? Porque los resultados del gobierno de éste fueron diametralmente opuestos a los que exhibe la corrupta e ineficiente mandataria. Aquí le refrescamos un poco sus oxidadas y seniles neuronas, si es que aún le funcionan.

González Curi logró traer maquiladoras a invertir en Campeche, con lo que creó miles de empleos, además que hizo mucha obra pública —como el malecón de la capital— y creció la economía del Estado. Layda no ha traído ninguna inversión, no ha creado ningún empleo, no ha hecho obra pública relevante y mantiene un decrecimiento económico desde que inició su administración.

Hay que recordarle a la incompetente y mensa gobernadora que sin tener amigo presidente, González Curi pagó la deuda pública y mantuvo un Estado seguro, mientras ella llora que no hay dinero y la inseguridad no deja de crecer. Su amistad con el presidente no ha beneficiado en nada a Campeche. Ahhh se no olvidaba, José Antonio no fue servil con el presidente, a diferencia de Sansores que parece su pinche sirvienta.

¡FUERA LAYDA!

Los Frentes Políticos de Excélsior del pasado miércoles dan puntual seguimiento a la protesta policial y al descontento social a que ha llevado la gobernadora Sansores, en su terca obsesión por mantener al frente de la SPSC a la criminal Marcela Muñoz, en su comentario titulado “Insostenible”. Leamos.

“¿Cuánto ruido debe hacer un pueblo para que su voz sea realmente escuchada? En Campeche la respuesta es ensordecedora. Al grito de ¡Fuera Layda! miles de ciudadanos colmaron una vez más las calles en un clamor porque Layda Sansores, la gobernadora, y Marcela Muñoz, la secretaria de Seguridad, renuncien a sus cargos. Representan, para muchos, el símbolo de una gestión fallida, de promesas incumplidas y de una conexión peligrosamente cercana con intereses oscuros. La megamarcha refleja un descontento profundo. Uno cuyo eco no puede ser ignorado. Salvo por la 4T.”

Los campechanos deben saber que tendrán que hacer mucho mas ruido, pues si algo ha demostrado Layda Sansores es que le vale madre lo que digan y piensen, y que le apuesta al cansancio, como lo reiteró cuando dijo que pueden hacer 120 marchas mas. Esa soberbia es la que caracteriza a Morena. Hay que tenerlo en cuenta este 2 de junio al votar. ¡Fuera Layda!