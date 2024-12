EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 16 DE DICIEMBRE DE 2024

OCULTA DESACATO CON FOTO

Cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum comentó que ella “no hubiera invitado a su gobierno” a Jorge Luis Lavalle, mandó un mensaje implícito a la goberladrona Layda Sansores, que en franca rebeldía contestó “se queda”. La insubordinación de la senecta y corruptísima gobernanta encendió focos rojos en Palacio Nacional, pues sentaría un precedente que podrían seguir otros mandatarios estatales. De ello comentan los Rozones, publicados en La Razón de México. Sintetizamos.

“…No cayó nada bien en Palacio la designación que hizo Layda Sansores de… Jorge Luis Lavalle como secretario de Desarrollo Económico …Que la gobernadora lo haya decidido defender y mantener en el cargo, más que levantar cejas en el entorno de la Presidencia de la República, ha quedado registrado como una falta que no podría considerarse menor… No se explican cómo es que una figura emanada del movimiento de la Cuarta Transformación como Sansores tendría que estar arropando… a un personaje que… aún debe usar un brazalete porque enfrenta un proceso por corrupción. No es para nada un asunto sobre los que se puede decir ‘aquí no pasó nada y vamos para adelante’, nos comentan.”

A la sinvergüenza y soberbia mandataria Sansores le valió madre el mensaje con recomendación de su “amiga” Claudia e impuso su voluntad. Como vulgarmente dicen, se “cagó” en la Presidenta. Desde luego, hay malestar en Palacio Nacional porque da un pésimo mensaje a los demás gobernadores y sobre todo, a los militantes de Morena.

Sin embargo, con la finalidad de desmentir el malestar presidencial, ayer mismo, en sus redes sociales, la goberladrona Sansores subió una foto que se tomó en Chiapas con la Presidenta Sheinbaum en la que comenta: “El cariño se siente, es recíproco, forjado en una lucha de muchos años. Toda una vida anhelando vivir lo que estamos viviendo… Mi admiración por siempre”.

¿Y creerá la anciana gobernadora que con su fingido abrazo en una pinche foto, a la Presidenta ya se le olvidó su desafío, desaire y rebeldía? Si en verdad le tiene cariño, ¿por qué la ignoró? Para ella, ¿eso es reciprocidad? Quienes saben de política nos aseguran que las conductas públicas no siempre son las mismas en privado, y creen que vendrá alguna represalia.

Además, Sheinbaum debe estar decepcionada de que todo aquello que predicaron y prometieron en las campañas, la sinvergüenza y goberladrona Sansores lo ha olvidado en la práctica, comenzando por el eslogan de Morena, pues roba, miente y traiciona sin pudor. Es evidente que con Morena, Campeche ha tenido el peor y más corrupto gobierno de su historia.

De eso y mucho más debe estar enterada Claudia, que no se engaña con una pinche foto. No tenga duda.