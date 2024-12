“LAYDA Y LAVALLE, LA IMAGEN MÁS INFAME DEL 2024”: ANALISTA POLÍTICO DE LA 4T

El analista político afín a la 4T, Manuel Pedrero, lanzó fuertes críticas hacia la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y su gestión en la Cuarta Transformación, calificándola como la muestra más infame del 2024. Pedrero expresó:

“Andrés Manuel López Obrador nos acostumbró a exigir y no puedes pedirle a la gente que comprendan que es pragmatismo. No, no es pragmatismo, es corrupción. Solapar y permitir a corruptos, ipso facto, te convierte en cómplice, y eso no es una transformación. Sin duda, es la imagen más infame del 2024 dentro y del lado de la 4T.”

Además, Pedrero cuestionó decisiones como el nombramiento de Valle Mauri en el gabinete estatal, argumentando que estos actos carecen de consistencia y compromiso con los principios prometidos por la administración.

“No me gusta que se trate a la población como apantallabobos. Una foto no significa nada, tampoco la van a eximir de las críticas. El reclamo está ahí.”

El analista concluyó señalando que las acciones de Layda Sansores y su equipo solo demuestran una falta de coherencia y transformación real, lo que, a su juicio, solo refuerza la imagen de corrupción dentro del gobierno estatal.