EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 13 DE ENERO DE 2025

NO PAGA HORAS EXTRAS

Nuevamente trascendió una denuncia de explotación laboral en el nefasto gobierno de la goberladrona Layda Sansores. Trabajadores de la Secretaría de Administración y Finanzas denuncian que el titular, Jezrael Larracilla, y su concubino, Luis Ángel Hernández, los obligan a trabajar horas extras y les niegan el pago de las mismas, con la amenaza de “si no te gusta, te puedes largar”.

En 2023 empleados del DIF Estatal asignados al Asilo de Ancianos fueron obligados por la abusiva e insensible Laurita “la Ratita” Sansores a trabajar horas extras gratis. En 2024 se hizo público el maltrato a las Mujeres Valientes en la policía estatal, donde la mercenaria e inhumana momia guanajuatense que preside la SPSC, Marcela Muñoz, las obligó a ingresar al penal de Kobén sin el equipo necesario, y cuando protestaron las cesó.

No olvidemos que el “bono” a policías y maestros no lo reflejaron en los salarios para evadir pagar las prestaciones de ley, con lo que reciben menores pagos por vacaciones, aguinaldos y liquidaciones, y al jubilarse recibirán una miserable pensión. Y la amenaza es la misma para los trabajadores del Gobierno de Todos los Cosrruptos Sansores: Si no te gusta, lárgate. El abuso y acoso laboral ha sido una constante de este nefasto y criminal gobierno morenista. ¿Hasta cuando?

HORRIBLE DOBLE CARA

Es alarmante el abuso y acoso de la goberladrona Layda Sansores, sus familiares y su caterva de ladrones foráneos, que aprovechándose de la miseria de los miles de campechanos que por un sueldo, contrato o licitación de gobierno se ven obligados a soportar sus desplantes, locuras y estupideces. Se les olvidó muy pronto eso de no robar, no mentir y no traicionar.

Porque mintieron para llegar al poder prometiendo lo que no iban a cumplir, le roban sus salarios y prestaciones a los campechanos, y traicionan la confianza que se les dio. Por eso en este espacio no nos cansamos de repetir que son unos sinvergüenzas, cínicos, corruptos, mentirosos y ladrones, aunque nos demande y persiga la anciana goberladrona. No se merecen nuestro respeto, porque no respetan a Campeche.

¿Cuándo dejarán de salir mentiras de la enorme boca de Layda Sansores? No paga las horas extras, no refleja el salario real de los trabajadores en el tabulador, no liquida a los que despide… pero luego anda de argüendera cuando corren a 3 trabajadores del ayuntamiento. ¿Cree la anciana de redondísima cabeza repintada de rojos con arqueadas cejas negras que los campechanos no se dan cuenta de su horrible doble cara?