EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 15 ABRIL 2025

ATASTA, HARTO DE LAS MENTIRAS DE SANSORES. (2/3)

Al conocerse la intención del corrupto y mentiroso expresidente, Andrés Manuel López Obrador, de incumplir sus promesas de campaña, con la complicidad de la servil goberladrona Layda Sansores, medios de comunicación y actores políticos denunciaron y presionaron para obligar el cumplimiento de lo comprometido.

A lo mejor por eso el 10 de junio de 2022 el diputado local Rosario Baqueiro Acosta firmó un convenio con la goberladrona Layda Sansores, por el cual donó un predio en San Antonio Cárdenas para la construcción de la “prometida” subestación de la CFE. Ya sea por mandato lopezobradorista o por holgazanería, dejadez y desgano, este nefasto y rapaz gobierno de cuarta, dejó pasar y perdió 14 meses sin hacer nada.

Pasado el segundo informe de actividades, y ante los severos cuestionamientos por haber presumido obras ajenas y caminos sacacosecha inexistentes, la goberladrona Sansores armó un show mediático en su ridículo Jaguar de agosto de 2023 para anunciar con bombos y platillos que invertiría 120 millones de pesos en la construcción de la subestación de Atasta.

Las quejas de los atastecos arreciaron ocho meses después por el deficiente suministro de electricidad. Bloquearon la carretera en mayo de 2024, y de inmediato se apersonó el entonces secretario de Gobierno, Armando Toledo Jamit. Les expuso que el proyecto avanzaba en dos frentes: la construcción de la subestación y la calibración de la red de suministro.

Fue una mentira concatenada con las mentiras de Sansores y López Obrador. La “calibración” no sirvió para nada y de la obra solo se hizo la barda perimetral. De ello también dio testimonio La Razón de México en sus Rozones. Reproducimos.

“A raíz del bloqueo de la carretera federal 180 que duró más de cuatro días, hubo quienes se acordaron de que el 15 de agosto del 2023, la gobernadora Layda Sansores anunció una inversión de 120 millones de pesos para la construcción de una subestación de la Comisión Federal de Electricidad para garantizar el servicio en la Península de Atasta, precisamente en donde se realizó el maratónico bloqueo. El predio lo había donado un año antes, el exdiputado local Rosario Baqueiro; el gobierno estatal se encargaría de la construcción y CFE de todo lo técnico. Pero un año y medio después, sólo se ha levantado una barda, que delimita el terreno donado. Hay quienes comentan, no sin ironía, que lo 120 millones de pesos anunciados sólo le alcanzaron a Layda para hacer la barda más cara de la historia. Al no llevarse a cabo la obra, la causante del bloqueo fue Layda, no la CFE, aunque ella se fue por el camino fácil de escurrir el bulto. Uf”.

Continuamos mañana…