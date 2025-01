EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 11 ENERO 2025 

EL GOBIERNO DEL SESO LOCO.

Tras acosar, acotar y cesar a los dos secretarios de Gobierno que nombró su anciana e incongruente tía, finalmente el toxicómano Seso Loco impuso a un alfil suyo en ese cargo. No es ningún secreto que Elisa María Hernández Romero ha logrado trascender en la política por el servilismo y abyección que rinde al nefasto y malagradecido sobrino, que juega a gobernar Campeche bajo las faldas de la goberladrona Layda Sansores.

En su momento se supo que fue Seso Loco quien ordenó a Elisa Hernández vandalizar el PRI, cuando éste partido se opuso a la reforma eléctrica del corrupto y ladrón expresidente Andrés Manuel López Obrador. También fue Seso Loco quien después defenestró a Alejandro Gómez Cazarín y a su esposa para instalar en la Secretaría del Bienestar a Hernández Romero.

Sin preparación ni estudios en administración pública, y una experiencia laboral de cajera en un restaurante bar familiar, la vida de Hernández Romero dio un giro brutal para convertirse en la burócrata número uno del sexenio laydista, al brincar a los mejores puestos en tiempo récord y al paso que va, no descarte que sea la próxima candidata de Morena al Gobierno del Estado. Recuerde que ese partido pide lealtad, no capacidad.

Se espera que Elisa Hernández sea otro florero dentro de esa oficina. No tendrá capacidad de negociar nada sin que se lo apruebe el imbécil Seso Loco. Y mientras la goberladrona Sansores se sigue ausentando de la entidad, el nefasto sobrino se sienta en su silla y decide el futuro de Campeche. Por eso estamos cada vez mas jodidos.

¿Se podía esperar algo diferente? No. Seso Loco es un resentido social que carga infinidad de complejos. No lo quería ni su difunto suegro, que siempre lo calificó como huevón malagradecido. Sin estudios profesionales, mas que una breve estancia en el CEA de Televisa, donde no terminó por su adicción a las drogas, el egocéntrico niño del riñón donado hoy se siente parido por los dioses, porque a donde va le aplauden todas sus estupideces. Bien dicen que lo que natura no da, Salamanca no lo presta.

Ya sabe usted a quien agradecerle por estos tres años perdidos por sus fracasos y nulos resultados; por la peor desaceleración económica que ha sufrido Campeche, acentuada por la inseguridad y el desempleo; por un futuro sin oportunidades que heredarán los Sansores y el sobrino Seso Loco a los campechanos. Qué tragedia.