DIPUTADOS MORENISTAS, DEBEN CUMPLIR CON LA CIUDADANÍA O NO MERECEN EL CARGO: HERNÁNDEZ APARICIO

Pedro Ramón Hernández Aparicio, excandidato a diputado, exhortó a los legisladores electos, especialmente en el Distrito 9, a regresar y atender las necesidades de la ciudadanía. Subrayó que como servidores públicos tienen la obligación de mantenerse cercanos al pueblo que los eligió, escuchando sus demandas y ofreciendo soluciones.

El excandidato insistió en que los legisladores no deben perder de vista su responsabilidad con el pueblo, recordándoles que su triunfo implica un compromiso continuo con quienes confiaron en ellos. Pidió que demuestren con hechos y acciones que representan los intereses de la ciudadanía y que honren el voto recibido, señalando que “si no actuamos en beneficio del pueblo, no merecemos ser servidores públicos”.

