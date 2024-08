DENUNCIAN QUE UN BEBÉ PERDIÓ LA VIDA POR PRESUNTA NEGLIGENCIA EN EL IMSS

Rubí del Carmen Uicab Huitz denunció la falta de atención y comunicación del personal médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues al postergar el parto de su nuera el bebé perdió la vida y aún no se lo retiran del cuerpo.

VIDEO



Desde el principio del embarazo, su nuera Isabel Méndez estaba bajo supervisión del doctor M. A., quien determinó la necesidad de una cesárea debido a complicaciones, y recomendó internarla.

Sin embargo, hace 8 días el bebé se colocó en posición, por lo cual le administraron un medicamento y fue reprogramada. Ayer durante una consulta, descubrieron el deceso.

Rubí del Carmen describe un escenario de desolación e impotencia. “Nos tienen así, no nos dan información y nos sacan de 6 de la tarde a 10 de la noche. Por ser la suegra no me dan información y me les escapé para saber qué pasaba”.

A pesar de la gravedad, el personal médico no ha proporcionado detalles claros sobre la situación de mi nuera, recriminó.

La nuera sólo ha recibido inyecciones para inducir l