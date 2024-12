ANTE EL ENGAÑO DEL GOBIERNO Y PEMEX, CIENTOS DE CARMELITAS MARCHAN EXIGIENDO EL PAGO DE DEUDAS MILLONARIAS

Se llevó a cabo la marcha pacífica en Ciudad del Carmen, convocada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), para exigir a Petróleos Mexicanos (Pemex) el pago de las deudas pendientes con empresarios locales. La movilización inició a las 8 de la mañana en la glorieta del Camarón y culminó en la iglesia del Carmen, reuniendo a cientos de trabajadores y empresarios.

Con lonas y gritos como “Pemex, páganos yaaa”, “Pemex, págale a tus proveedores” y “Carmen unido jamás será vencido”, trabajadores petroleros exigieron a Pemex el pago por los trabajos ya realizados. Sin embargo, trascendió que representantes de empresas grandes como Cotemar, Diavaz y Demar no acudieron a la convocatoria, pese a ser las compañías con las mayores deudas por parte de la ex paraestatal. El pago a estas empresas podría beneficiar a cientos de trabajadores que aún no reciben sus salarios ni aguinaldos.