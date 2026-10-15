ALERTA EN MÉRIDA, YUCATÁN! HAY “AMEBA COMECEREBROS” EN 6 LAGOS DE PLAZAS Y PARQUES

-PERMANECERÁN CERRADOS

Mérida.- Durante los estudios realizados por las autoridades sanitarias, se detectó la presencia de la “ameba comecerebros” (Naegleria fowleri) en los lagos de Plaza La Isla, Oriente y Principal de Cabo Norte, del Parque Zoológico Centenario, del Gran Parque de La Plancha y del Parque Ecológico del Poniente.

A través de un comunicado, el Gobierno del Estado de Yucatán informó que, por esa razón, los seis lagos permanecerán cerrados al público para evitar el contacto y posibles afectaciones, aunque los parques seguirán abiertos.

Como se recordará, la “ameba comecerebros” fue responsable de la meningoencefalitis amebiana que cobró la vida de un instructor de deportes acuáticos que trabajaba en Plaza La Isla, en septiembre pasado