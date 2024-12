¿YUNES A LAS FILAS DE MORENA?; SHEINBAUM SE LAVA LAS MANOS AL AFIRMAR QUE LA DECISIÓN CORRESPONDE A LA DIRIGENCIA DEL PARTIDO

Al negar que haya existido negociación previa para integrar a Miguel Ángel Yunes a las filas de Morena, pese a su voto a favor de la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum habló de la posibilidad de que se dé esa inclusión, aunque dijo que esa decisión está en manos de la dirigencia del partido.

En su conferencia matutina, la mandataria federal expresó: “Es una decisión de ellos haber votado por las propuestas… No hubo una negociación, hasta donde yo sé, de que iban a entrar o no a un partido político”.

Aseguró que no intervendrá en el asunto, pues “eso le corresponde a la dirigencia”.

Curiosamente, no hubo mención de que la Fiscalía de Veracruz se desistió de capturar a Yunes un día antes de votar la reforma judicial. ¿Casualidad?