Xóchitl Gálvez anunció que procederá legalmente contra AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, anunció que procederá legalmente contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por utilizar el aparato del Estado “para investigarme dolosamente por mi aspiración”.

El mensaje de la todavía senadora panista fue una respuesta al tuit del presidente en el que dice contar con información sobre contratos de las empresas de Xóchitl Gálvez “por alrededor de mil 400 millones de pesos en nueve años”.

En ese tuit, el presidente publicó un documento en formato PDF de nueve páginas que contiene supuesta información sobre las empresas High Tech Services y Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes.

En respuesta, Gálvez invita al presidente: “Anímese a arrobarme, no le pasará nada”, y también publica cuatro puntos para explicarle “el perro oso que acaba de cometer”.

Además de anunciar una nueva denuncia contra el presidente y quien resulte responsable, Xóchitl Gálvez afirma que “me queda claro que ni contar sabe”, al argumentar que en el tuit habla de que sus empresas recibieron más de mil 400 millones de pesos, pero en el documento PDF la suma no llega ni a 80 millones de pesos.

“Eso explica el porqué de los sobre costos de sus obras”, desliza la panista.

“Ha dejado claro que le molestan las empresas formales y que ahora hasta de los negocios entre empresas quiere opinar. Confirma que prefiere las empresas patito de los elevadores del IMSS, los contratos de su prima Felipa, los sobres amarillos de sus hermanos y las casas prestadas a su familia”, agrega.

Luego, la política asegura que la campaña del presidente “lo único que demuestra es que no le gustan las personas que aspiramos a algo mejor, le molesta la superación personal y el progreso social. Lo bueno es que ya se va”, finaliza.

El Jefe del Ejecutivo llamó a revisar quiénes son los desarrolladores que dieron los contratos a esas compañías y pidió a Claudio X. González y a Mexicanos Contra la Corrupción y a la Impunidad (MCCI) investigar sobre las empresas de la senadora panista, a quien calificó como "su protegida".



“La información que me llegó es que en nueve años sus empresas, son dos, recibieron tanto de desarrolladores como de los gobiernos, mil 400 millones de pesos. Estamos hablando como de 120 millones por año y hay que ver quiénes son esos desarrolladores”, expuso.

Luego de que el presidente López Obrador aseguró en su conferencia matutina que se le habían otorgado contratos por esa cantidad a la legisladora y posteriormente publicó un documento con los datos, Gálvez Ruiz lo retó: "Si él me demuestra que yo tengo contratos por mil 400 millones renuncio hoy a la candidatura, a la aspiración de conformar este frente y si no, que renuncie a la Presidencia por mentiroso".



“Sígale, no le tengo miedo, no hay nada que ocultar”, expresó Gálvez. “Ha violado con esto una serie de leyes y, por ello, procederé legalmente contra usted y quien resulte responsable”, sostuvo.

Destacó que el Presidente dijo que su empresa recibió más de mil 400 millones de pesos del Gobierno, pero según su propio documento no llegan ni a 80 millones.



“Me queda claro que ni contar sabe, eso explica el porqué de los sobrecostos de sus obras”, añadió.

Rechazan petición

“En Mexicanos Contra la Corrupción no hacemos investigaciones bajo pedido de nadie: Gobierno, oposición, donantes, partidos o cualquier ente”. Instó a que sea el Presidente quien denuncie y proceda si considera que hay elementos de corrupción.