El Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las Entidades Federativas 2024 de Aregional destaca la preocupante falta de transparencia en los gastos de salud en México, con 26 estados reprobados en la disponibilidad de datos. Solo 1 de cada 10 estados muestra un nivel alto de transparencia, mientras que Guanajuato lidera con 98.60 puntos, seguido de Jalisco y Sinaloa. Por otro lado, el gobierno de Layda Sansores ponen a Campeche en el último lugar con una puntuación de 18.58 puntos, siendo el peor evaluado de los Estados, con una deficiente transparencia en Salud, es decir, que suben formatos a la Plataforma Nacional de Transparencia pero que no son llenados, lo que refleja una falta de claridad y desglose en la publicación de ingresos y egresos planeados para 2024, evidenciando un desinterés en la rendición de cuentas por parte de las autoridades de salud en el estado.

Además, se señala que la mayoría de los estados no publican información crucial como el Programa Anual de Adquisiciones de 2024, y en cuanto a las compras de bienes y servicios, solo 5 estados no proporcionan información sobre estos procesos. En términos de rendición de cuentas, varios estados, incluido Campeche, no cumplen con la publicación de informes financieros completos. En resumen, el informe subraya la necesidad urgente de mejorar la transparencia en la gestión de los recursos de salud, particularmente en estados como Campeche, para garantizar un uso efectivo y responsable de los fondos destinados a la atención médica.