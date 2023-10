Transportistas realizan manifestación para que les aclaren dudas

La advertencia de que a partir del 15 de octubre del transporte público federal y sus vehículos pesados solo podrán transitar por la avenida 10 de julio e Isla de Tris de Ciudad del Carmen en horario de 23:00 a 05:00 horas, tal como establece el artículo 171 del reglamento, sigue generando conflictos al Gobierno de Pablo Gutiérrez Lazarus, pues este viernes se registró una manifestación sobre la avenida Isla de Tris a un costado del aeropuerto.

Desde las 09:30 horas se comenzaron a concentrar varios transportistas de diversas empresas carmelitas sobre la avenida Isla de Tris, en el acotamiento que se encuentra frente al Polideportivo Chechén, ya que la intención era realizar una marcha pacífica hacia el Ayuntamiento del Carmen con todo y las unidades, con el objetivo de despejar dudas y hacer presión al Gobierno Municipal del no cobro de un impuesto por circular en la Ciudad.

Alrededor de las 10:30 horas, arribó al sitio el secretario del Ayuntamiento, Luis César Marín Reyes, y la directora de la Policía Municipal, Samantha Bravo Muñoz, en medio de una acalorada reunión, los empresarios del transporte reclamaron lo confuso de los comunicados, en tanto que visiblemente molesto, el secretario de la comuna perdió la cabeza en más de una ocasión. Les explicó que tenían libre tránsito por la carretera federal 180 y no pagarían el permiso de 216 pesos, siempre y cuando no fuesen unidades pesadas como lo establece el reglamento municipal. Al final, la marcha no se llevó a cabo