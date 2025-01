TRABAJADORES DESPEDIDOS DE SABANCUY EXIGEN A LAYDA JUSTICIA Y APOYO POR DESPIDOS INJUSTIFICADOS

“NOS ENGAÑARON Y NOS DEJARON SIN NADA”

Un grupo de 10 trabajadores de la Junta Municipal de Sabancuy se manifestó frente al Palacio del Ayuntamiento de Carmen para exigir justicia tras haber sido despedidos en julio del año pasado sin justificación y bajo amenazas. Con mantas y cartulinas en mano, denunciaron que la ex presidenta de la junta, Angélica Herrera Canul, los obligó a firmar su salida bajo la advertencia de que, si no lo hacían, no recibirían sus quinquenios ni liquidaciones, a pesar de contar con más de 20 años de servicio.

“A pan y agua estamos desde hace cinco meses. Nos dijeron que podríamos heredar nuestras plazas a nuestros hijos si no nos pagaban los bonos, pero fue mentira. Ya hay gente nueva trabajando y a nosotros nos engañaron. Se aprovecharon de que no sabemos nada de eso, muchos ni siquiera sabemos escribir”, denunciaron los manifestantes.

Los afectados exigen la intervención de las autoridades municipales y estatales para recuperar sus empleos o, al menos, recibir la liquidación que les corresponde por ley. Mientras tanto, la incertidumbre y el enojo crecen entre los extrabajadores, quienes aseguran que no cesarán su lucha hasta obtener una respuesta.