TENEMOS QUE HABLAR A LA CDMX PARA ABRIR OTRO SALÓN EN LA NORMAL DE CALKINÍ: SARMIENTO

¿Y QUÉ ESPERAN ÉL Y LAYDA?

Tenemos que hablar, que nos escuchen en la Ciudad de México para abrir otro grupo de nuevo ingreso en la Normal de Educación Primaria de Calkiní, admitió Víctor Sarmiento Maldonado, secretario de Educación, aunque no aclaró por qué tanto él como la gobernadora Layda Sansores no han hablado.



Explicó que la falta de cupo en el referido plantel es por la limitante en becas, es decir, si aumenta la matrícula esos jóvenes no tendrán el recurso, y aseguró que esos estudiantes pueden tener cupo en otros planteles.



Como se recordará, padres de familias de ese Municipio se manifestaron en el Palacio de Gobierno para pedir ayuda a la gobernadora Layda Sansores, para que esa escuela abra otro grupo de nuevo ingreso.

Sarmiento Maldonado reconoció que los padres de familias tienen razón y por eso los van escuchar, “pero el problema es que se tiene matrícula tope otorgada por el Gobierno Federal, por lo tanto, si se excede el número esos jóvenes no tendrían el beneficio”.

Todos los jóvenes son iguales, es lo que nos preocupa, en cuanto a lo demás estamos en la disposición de apoyar, pero es un asunto de recursos, porque no sería una cuestión igualitaria para estudiantes que entren sin recibir ese beneficio, expuso.

Tiene que haber igualdad y equidad, expresó sobre lo declarado por los padres de familias de que no pretenden la beca para sus hijos, sino la oportunidad de estudiar.