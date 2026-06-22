TENDRÍA QUE RENUNCIAR PABLO PARA NO USAR RECURSOS PÚBLICOS EN SU CAMPAÑA: PAUL ARCE

San Francisco de Campeche.- El alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, tendría que pedir licencia a su cargo, como lo marcan los tiempos internos de Morena, para no utilizar recursos públicos en su campaña electoral, afirmó Paul Arce Ontiveros, presidente del partido Movimiento Ciudadano (MC) y diputado local.

Señaló que la autoridad carmelita ha visitado municipios y a lo mejor usa recurso público, y si no hay respeto al estatuto partidista no habrá piso parejo.

Sobre la solicitud de licencia del diputado Carlos Ucán Yam, señaló que aún no sabía si era definitiva o provisional, pues la lectura se daría en un momento más, y que a todos les llegará su momento dependiendo de los tiempos electorales internos.