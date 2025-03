¿TE HACEMOS JUICIO O TE VIENES PARA ACÁ?: ASÍ OPERA MORENA, DENUNCIA SALVADOR FARÍAS

El exalcalde de Candelaria, Salvador Farías González, acusó a Morena y al gobierno estatal de operar con amenazas y presiones para influir en el proceso interno del PAN en Campeche. Layda Sansores, “La gobernadora opera así: ‘tienes un desvío de 300,000 pesos, ¿te hacemos juicio o te vienes para acá?’. Así está trabajando Morena ahorita”, denunció.

Farías González aseguró que este tipo de prácticas buscan debilitar a la oposición, obligando a los consejeros a decidir entre enfrentar represalias legales o ceder ante Morena. “Varios consejeros denunciaron que fueron calados por el gobierno del estado, les ofrecieron apoyo a cambio de su voto”, afirmó, agregando que el partido oficialista está usando el poder para asegurar su control político con miras a 2027.

Ante este panorama, el exalcalde advirtió que el PAN podría fracturarse si no se respeta la voluntad de la militancia. “Si se gana la planilla de este lado, nosotros no nos vamos a otro partido. Aquí estamos los leales”, sentenció, dejando claro que no permitirá imposiciones ni chantajes.