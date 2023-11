Sin empleo jóvenes profesionistas

TENABO.— Registra Tenabo 60 por ciento de desempleo, con jóvenes que, a pesar de que han terminado su nivel profesional, no tienen la oportunidad de un trabajo, denunció José Dzul Vera, exdirigente del PRD.

Añadió que el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha dado los resultados esperados, porque la mayoría de los beneficiarios se gastan el recurso en alcohol y terminan sin tener un oficio.

“Vemos jóvenes que, aunque han terminado una carrera, no tienen la oportunidad de un trabajo que les dé la experiencia que piden las empresas, y se van a ese programa federal que en realidad no ayuda mucho”.

Lamentablemente, la gobernadora Layda Sansores San Román tampoco hace nada para ayudar a los jóvenes. En Tenabo, la única área de trabajo es la maquiladora, donde el salario es bajo.

“Todo esto ha orillado a profesionistas a desempeñarse como tricicleteros, peones de albañil y campesinos.

Falta mucho por hacer por el sector juvenil de Tenabo. Esperamos que al menos el Gobierno impulse programas de autoempleo, para que los tenabeños inicien una actividad económica, finalizó el exlíder.

