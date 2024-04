¡Sigue el hostigamiento de Layda! Carpeta de investigación contra Nicthe-Há por apoyar a policías

Por apoyar a los policías y su justa demanda de destituir a la secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz Martínez y su séquito de mandos foráneos, a la activista de derechos y presidenta de “Más vida, más familia”, Nicthe-há Aguilera Silva, le crearon una carpeta de investigación ante la Fiscalía General del Estado, “pero no claudicaremos en la lucha”.

Aunque dijo sentirse tranquila, reveló que recurrió al amparo como medida de prevención ante cualquier intento de detención.

“Me mandaron citatorio vía WhatsApp, y de llegar a existir esa carpeta de investigación no procederá porque no he incurrido en delito alguno, soy sociedad civil y activista de derechos humanos acreditada ante la ONU”.

Estoy aquí porque la Comisión Estatal de Derechos Humanos no hace su trabajo, que es brindar apoyo psicológico y médico a las mujeres policías.

Nosotros insistimos que, ante los atentados que hemos sufrido, de lo que nos ha pasado, hacemos responsable a la gobernadora Layda Sansores, a la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz, y los altos mandos que trajo, porque aquí lo único que hemos hecho es venir a apoyar.

Recordó que ha sufrido intentos de intimidación para abandonar la causa de los policías, que es legítima porque violentaron y siguen violentando sus derechos humanos.

—¿Hay temor?, se le preguntó.

—“No, miedo no. El miedo ya pasó y ahora seguiremos firmes, aquí vamos a seguir hasta que ella (la gobernadora) cumpla con la petición de destituir a Marcela Muñoz, respondió.

Planteó que la gobernadora está en su derecho de decir lo que quiera, “pero la ley y la justicia nos asisten. Ella puede hacer lo que quiera, pero aquí va a haber un pueblo respaldando a los policías, y las organizaciones apoyarán este movimiento genuino y legítimo”.

Por otra parte, hizo nuevo llamado a la sociedad a apoyar con alimentos y agua, “porque la policía nos cuida y la seguridad somos todos”.