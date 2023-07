Sequía afectará la reproducción de becerros

EL GANADO ESTÁ DÉBIL POR FALTA DE AGUA Y PASTO

HOPELCHÉN. – Debido a la fuerte y prolongada sequía, el sector ganadero a mediano plazo tendrá consecuencias porque no habrá reproducción en los hatos y no habrá becerros en corto tiempo, consideró Jorge Mario Pool Novelo secretario general de la Asociación Ganadera Local de Hopelchén.

En entrevista, el líder de esa organización, mencionó que el ganado está débil a pesar que se les está alimentando con pacas pues la sequía está pegando muy fuerte y se ha prolongado mucho más de lo normal, pues en se esperaba que las lluvias empezaran a caer en el mes de mayo o cuando mucho a mediados de junio, pero, dijo, se está a mitad de julio, y aún no llueve.

A pesar que oficialmente, la AGL no tiene reporte de muerte de ganado, la sequía provocará consecuencias porque el ganado a pesar de que se les está alimentando con pacas, va bajando de peso muy lentamente y aunque no muere, tardará mucho tiempo para que ese animal se recupere.

Pool Novelo dijo que primero tiene que llover para que haya brote de pasto verde, y para que eso suceda pasarán dos o tres meses, eso si llueve pronto, si no, es más prolongado el tiempo y de ahí a que el ganado se recupere, advirtió que reproducciones no habrá, no va a haber becerros al cierre del año.