Saquean máquina de refrescos y galletas

CALKINÍ.— Los delincuentes volvieron hacer de las suyas al saquear máquina despachadora de galletas y refrescos en el parque principal de la cabecera municipal.

A través de las redes sociales, se supo que a las tres de la madrugada de ayer, pareja salió de farmacia cerca del espacio de esparcimiento cuando dos sujetos se acercaron para quitarle su motocicleta, pero al no conseguirlo se fueron, sin embargo se dio aviso al número de emergencia del 911.

Los mismos tipos rompieron con una piedra el vidrio del dispensador automático para sustraer los productos, pero en ese instante llegaron los policías municipales que lograron retener a uno de los vándalos mientras que al otro no le dieron alcance.

El presunto caco quedó a disposición a la Fiscalía General del Estado (FGE), aunque sobresalió que no son de este rumbo y al parecer se encontraban bajo los influjos sustancias tóxicas.

DETIENEN A EBRIOS

Ayer, grupo de personas fue detenido y llevado a la comandancia de la Policía Municipal para su sanción administrativa al encontrarse ingiriendo bebidas embriagantes en vía pública.

Por estas acciones, ciudadanos recalcaron que esperan que la postura adoptada también contemple a los delincuentes por el alto índice de robos a casa habitación y se enfoque menos en los filtros de revisión para sacar dinero a los pobladores.