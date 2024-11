RAMÓN OCHOA QUIERE CALLAR A CAMPESINOS DE PIXTÚN POR DENUNCIAR QUE MINTIÓ AL ASEGURAR QUE ENTREGÓ EL CAMINO SACACOSECHAS FANTASMA

Fiscalía Anticorrupción y Contraloría no han dado solución a nuestra demanda, recrimina Abigail Chan

El representante de los ejidatarios de Pixtún, en el Municipio de Champotón, Abigail Chan Piña reveló que el secretario de Desarrollo Agropecuario (SDA), Ramón Ochoa Peña, lo denunció por daño moral para tratar de callarlos, intimidarlos, ante la acusación en su contra de que mintió al asegurar que entregó el camino sacacosechas que nunca se realizó, pero afirmó que los campesinos se mantienen en sus afirmaciones.



Y aseveró: “Nunca he tratado de buscar un beneficio económico o personal, como especifica la demanda. Nosotros hemos exigido que se realice la obra que no se hizo”.

Abordado antes de ingresar a la Casa de Justicia, explicó que su presencia era para entregar una contestación por escrito a la nueva demanda aunque esta vez por daño moral a cargo de Ochoa Peña, a través del jurídico de la SDA.

Chan Piña precisó que fue notificado el 19 de noviembre de 2024 y le dieron 6 días para responder, “y pues venimos, el que nada debe nada teme. Aquí estamos de nuevo, a ver qué pasa”.

Al preguntarle por qué motivo es la demanda, respondió que pudiéramos decir que por lo mismo, por daño moral, promovido por Ramón Ochoa, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

Ya son dos demandas, la primera estuvo a cargo del comisario ejidal, “pero si nuestro delito fue alzar la voz, pues a los delitos nos acatamos, y seguimos en el dicho de que el camino no se construyó, porque es una verdad, no es una mentira”.

Al reiterar que es la segunda demanda directamente en su contra, Chan Piña expresó que “mi único delito, lo aclaro, creo ha sido ser el líder de estos pobre campesinos, pues nunca dije que soy ejidatario, sino soy representación y voz del