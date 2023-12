Quincuagenario se quitó la vida en casa de su ex esposa

Tras haberse separado de su esposa hace poco más de un año, y presuntamente haber caído en un cuadro de depresión, un quincuagenario decidió escapar por la puerta falta, ahorcándose al interior de la vivienda de su ex pareja, en la colonia San Martín.

Aunque se había separado de su mujer la seguía frecuentando, pues mantenía una relación de amistad.

Esta mañana acudió al mercado público, en donde labora su ex pareja, para pedirle prestada la llave de su casa, ubicada en la calle 31 entre calles 6 y 8 de la colonia San Martín para sacar unos papeles para unos trámites, que alegó realizaría.

Su ex mujer esperó que le regresara la llave de su hogar, pero no volvió, por lo que decidió ir a verlo, pero estaba cerrada la puerta y no respondía, la fémina fue a casa de uno de sus hijos a pedirle la copia de la llave y al abrir, lo hallaron ahorcado en el interior de la vivienda.