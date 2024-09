PROTESTAS CONTRA EL AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE SON FINANCIADAS POR LAYDA Y MORENA

La página Estamos Unidos Campechanos denunció que las recientes protestas contra el Ayuntamiento de Campeche, encabezadas por Luis Chab, están siendo financiadas por Layda Sansores.

Según la publicación, las manifestaciones están impulsadas por su “odio y rencor” contra la alcaldesa electa Biby Rabelo, y cuentan con la participación de personas vinculadas al partido Morena, que juega bajo y sucio.

Recalca que Morena es el verdadero rostro de la huelga, y expone: “Que no lo engañen, no se deje sorprender, las personas que encabezan la protesta fueron despedidos por no realizar su trabajo pero si querían cobrar y tener todas las prestaciones”.

Mientras tanto, Sansores y la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz muestran su doble moral y siguen ignorando las demandas de los policías despedidos injustamente, y se niegan a pagar las indemnizaciones que les corresponden.

Estamos Unidos Campechanos también recuerda que Layda Sansores desvió el origen de la manifestación del pasado 16 de marzo: la lucha justa de los policías, argumentando que se politizó, y después de 104 días los agentes se rindieron por la suspensión de nóminas y cancelación de la gasolina, a pesar de los atropellos de Marcela Muñoz y de que jamás descuidaron la seguridad de los campechanos, lo cual está documentado.