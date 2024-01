Protestan en Xpujil; más de tres meses sin agua

CALAKMUL.— Habitantes de Heriberto Jara, Becán e Xpujil se plantaron en la avenida Calakmul, para exigir solución al desabasto de agua que padecen desde hace más de tres meses.

Además, lanzaron consignas contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por la lentitud de la obra del acueducto y las afectaciones colaterales, y exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, investigar la corrupción, pues son millones de pesos invertidos que no benefician a nadie.

Eliseo Camacho Arpay, comisario municipal de Heriberto Jara, expuso que el problema mayor es la falta de agua, y que a la protesta no han llegado las 300 familias de su comunidad.

“El alcalde no les ha dado la cara, y el secretario nos visitó la otra vez y argumentó que no es tema Municipal, sino de Capae o Smapac, no sé de quién, pero el caso es que se contradijeron unos con otros y no se sabe quién dice la verdad ni quién está cumpliendo con su trabajo”.

“Yo lo que veo es que a los responsables de esto les quedó grande la silla, porque no están cumpliendo con su trabajo”, refirió.