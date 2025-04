PRESIDENTA DE SABANCUY ALERTA SOBRE ESTAFAS EN VENTA DE TIERRAS

Sabancuy.- Angélica Herrera Canul, presidenta de la Junta Municipal de Sabancuy, advirtió sobre la venta ilegal de terrenos en la región y exhortó a la población a no dejarse engañar por quienes promueven estas prácticas fraudulentas.

“Todo el límite de tierras, la que es nacional es nacional, la que es estatal es estatal. No puede ser de otra manera, y hay terrenos que ya tienen propietario. Me han dicho que están vendiendo tierras en 15 mil pesos, pero no es cierto. Son vivales que se dedican a eso, incitan a la gente a comprar, y los desalojan después”, expresó.



Herrera Canul enfatizó que quienes promueven la venta de estos predios no tienen ninguna legitimidad y que es responsabilidad de los compradores investigar antes de adquirir terrenos. “Lo único que se tiene que detectar es que la gente no compre algo que no existe y que no es. Primero deberían de investigar, no se dejen engañar por esos líderes que venden e invaden porque no es legal”, señaló.