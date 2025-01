POR SEGUNDA VEZ, COORDINADOR DE ACTUARIOS Y ACTUARIA NO CUMPLEN ORDEN DE DESALOJO DE TERRENO INVADIDO, ACUSA DIRIGENTE DE CANACINTRA

El presidente de la Canacintra en Campeche, Sergio Pérez Novelo, denunció públicamente a dos funcionarios actuarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), “por no cumplir con el ordenamiento de un juez que dictaminó dieran fe, con el apoyo de un perito, del desalojo de un terreno invadido”.

En conferencia de prensa, acusó al coordinador de actuarios, Rafael Cu y a la actuaria Carmen Medina, de actuar de la misma manera en anterior diligencia, lo cual provocó retraso de un año a la orden de desalojo, y pidió al presidente del TSJE, Manuel Minet, que investigue y sancione a los malos funcionarios.

“Hoy actuaron de la misma manera, no cumplieron su trabajo e impidieron que el perito también lo hiciera, por lo que no se llevó a cabo el desalojo”.

He sido víctima, por segunda ocasión, de esos dos malos actuarios que no han dado cumplimiento a lo dictaminado por el juez que falló contra el invasor, quien incluso cobró dinero al Tren Maya indebidamente porque no es el propietario, además de ser sumamente violento y estar a punto de ser linchado durante el Gobierno de Fernando Ortega Bernés, en terrenos del libramiento de Imí.

He ganado el juicio que se llevó más de 7 años, hace un año no se logró por el mal desempeño de esos actuarios y hoy ocurrió lo mismo, a pesar de que se contó con el apoyo de elementos de la fuerza pública y del Ministerio Público, se quejó Pérez Novelo.