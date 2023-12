Por flujo de dinero, aumentan robos en camiones en temporada decembrina, confirma transportista  

Los robos en el transporte público sí incrementan durante la temporada decembrina, debido al flujo de dinero por el pago de aguinaldos y las compras por las fiestas de Navidad y Fin de Año, reconoció el presidente de la Unión de Camioneros Agricultores de Chiná, aunque admitió que la mayoría de las y los afectados no lo denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pues consideran que no procederá, al no ser objetos de alto valor

Por otra parte, el dirigente transportista reconoció que, si bien durante el periodo vacacional decembrino decrementa el pasaje de estudiantes, los concesionarios se ven beneficiados con el incremento de pasaje de adultos.

Reveló que hasta el momento no se ha disminuido el número de camiones, los cuales siguen trabajando con normalidad.