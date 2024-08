POR CULPA DE LAYDA AUMENTÓ LA DELINCUENCIA, Y TAMPOCO APOYA A PERSONAS ENFERMAS EN SANTA ANA

Con la gobernadora Layda Sansores la delincuencia aumentó, pues ante la falta de vigilancia policiaca los l4drones hacen de las suyas, lamentó Ana Isabel Pérez López, coordinadora vecinal de Santa Ana, y lamentó que la mandataria tampoco apoye a gente que está en cama.

Y agregó: “En la calle Salvador por Costa Rica, alrededor del mercado ‘Sáinz de Baranda’, que es Santa Ana, a muchas personas les han arrebatado celulares y bultos”.

La gobernadora ha quitado a los policías de las calles, y no hay nadie que cuide nuestro porvenir. Lo poco que logramos con el fruto del trabajo, nos lo quitan los delincuentes, recriminó.

Los de la energía eléctrica no nos hacen caso, y aunque ella tiene parte para hablar sobre su Estado, pero no lo hace. Además, hay en mi colonia hay muchas personas en cama y no llega el apoyo de ella, criticó Pérez López.

