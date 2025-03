POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES DE SHEINBAUM AMENAZA CON RETROCESO DE 20 AÑOS EN CONECTIVIDAD Y DIGITALIZACIÓN, ADVIERTEN

Se triplicarían costos de empresas como América Móvil, AT&T, Grupo Televisa, Megacable, Telefónica Movistar y TV Azteca

Al resaltar que el Gobierno debe acelerar la regulación para erradicar posibles huecos legales en la reconfiguración de las telecomunicaciones, y retomar las bases que se tenían, especialistas advierten que el drástico cambio en esa política durante los primeros 5 de Claudia Sheinbaum encamina al país al retroceso de hasta 20 años en conectividad y digitalización, destaca una publicación de El Financiero.

Yo esperaría que este Gobierno retome las bases que ya se tenían y que el rubro de telecomunicaciones sea tema prioritario, porque si no, México se va a retrasar 16 años o más, quizá 20 años, en cuanto al desarrollo de conectividad y nuevas tecnologías, alertó Cindy Rayo Zapata, directora para México, Centroamérica y el Caribe de la Asociación Interamericana de Telecomunicaciones (Asiet).

Esto obedece en parte, apuntó, a la desintegración del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuyas funciones serán distribuidas entre la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte (SICT), la Secretaría de Economía (SE), la Agencia de Transformación Digital de Telecomunicaciones (ATDT) y un nuevo organismo que se encargará de la regulación en competencia económica.

“El nuevo esquema de regulación implica la creación de una “doble (o triple) ventanilla”, ya que las funciones hasta ahora otorgadas al IFT se dividirán entre la SICT, la ATDT e incluso en un nuevo organismo de competencia económica, lo que podría generar incertidumbre y mayores costos administrativos para los regulados”, señaló Daniel Cabrera Martínez, analista de la consultora The CIU.

Por su parte, Salma Jalife, ex comisionada del IFT, afirmó que la aprobación de la licitación para 5G es clave para consolidar el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum, toda vez que la conectividad permitirá a las empresas que inviertan en el país ser más competitivas a nivel global.

En tanto, la directiva de la Asiet destacó la necesidad de que la política de conectividad incluya a las poblaciones rurales, donde hasta ahora hay acceso a 2 y 3G, que no son suficientemente poderosas para atender las demandas digitales.

LA CIBERSEGURIDAD

“El tema de las iniciativas en materia de ciberseguridad es que son diferentes cada una, no tienen una congruencia entre todas, entonces lo que se necesita es un ente colegiado que pueda responder, prevenir y atacar, pero para eso se requiere que primero la agencia esté conformada”, indicó Sofía Pérez Gasque, directora general de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (Amiti).

La ley en materia de ciberseguridad partirá ahora desde la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), lo que algunos analistas consideran un retroceso, pues no tendrá la capacidad para contener la ola de ciberataques de la que hoy el país es blanco.

Pérez Gasque recomendó a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones priorizar la ciberseguridad, ya que las dependencias de Gobierno reciben hasta mil intentos de ciberataques por semana, sin que hasta ahora se pueda castigar a los responsables.