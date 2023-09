Pobladores de Santa Cruz se sienten defraudados de Layda

Ahí en el municipio de Hecelchakán, pobladores de la comunidad de Santa Cruz se quedaron con sus pancartas en la mano.

Pues a pesar que gobernadora del estado Layda Sansores San Román llegó al informe de gobierno del presidente municipal José Dolores Brito Pech pasó sin detenerse y sin atender a los lugareños de esa comunidad que la esperaban para exponer sus demandas entre ellas, el reparar la avenida que está en deplorables condiciones.

Aseguran que llevan varios meses solicitando la reparación de la avenida y no pudieron acercarse con sus escritos y pancartas porque personal de seguridad, no se los permitió.

Desesperados hicieron un llamado urgente porque los hoyancos están llenos de agua creando una proliferación de mosquitos, además que la avenida sigue en un solo carril poniendo en peligro a todos los que transitamos en el lugar.

Magdalena Contreras Ayil y Manuel Vela Hau señalan que de nada sirva que la gobernadora Layda Sanores vaya a todos los lugares donde den informe los alcaldes, si no atiende las necesidades del pueblo. Se dicen defraudados de la mandataria quien después de que ganó las elecciones no ha vuelto a visitarlos y no ha hecho nada por ese municipio