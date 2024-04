No pediré protección, allá quienes tienen la conciencia sucia o inquieta: Chanona

Hay un sentimiento de inseguridad, pero no me rajo y por ahora no pediré protección de las autoridades electorales, porque al final estoy chambeando, me gusta ayudar y estoy en la posición de construir políticamente, allá quienes tienen la conciencia sucia o intranquila, aseveró Jorge Chanona Echeverría, candidato del PAN a la Alcaldía de Campeche.

De su negativa por el momento de no pedir protección, recalcó que “no tengo enemigos, sino rivales y contendientes. Hasta el momento no necesito cuidado, me he conducido siempre en construcción de la política”.

Entendemos —dijo—, que luchamos contra intereses de muchas otras personas, pero hasta ahora no requiero seguridad, aunque sí hay el temor de muchos del equipo, por la inseguridad en nuestra en nuestra comunidad.

De los atentados que han padecido candidatos de diversos partidos en diversas entidades del país, afirmó: “Es muy triste, lamentable, ya sé que ha habido algunos compañeros candidatos que han perdido la vida, y otros han sido amenazados”.

“Es lamentable lo que vivimos a nivel nacional, pero no podemos perder de vista que estamos en una lucha para mejorar las cosas donde perjudicamos intereses de muchos”.