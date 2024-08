NO LE TENGO MIEDO GOBERNADORA LAYDA, AFIRMA EL DIPUTADO FEDERAL FLORES PACHECO

LE CAUSO TANTA MOLESTIA POR DECIR LA VERDAD?

¿Tanto miedo me tiene gobernadora o tanta molestia le he causado por el simple hecho de decir la verdad?, preguntó el diputado federal José Luis Flores Pacheco, luego de que le informaran que arman carpeta de investigación en su contra por ejercicio ilícito de servidor público, según —aclaró— dijo el fiscal Jackson Villacís.

A través de un video en sus redes sociales, recalcó que como crítico severo de la Administración estatal no tiene miedo, y subrayó que Layda Sansores no está trabajando ni haciendo nada a favor de los campechanos, aunque a lo mejor ahorita sí, con migajas, porque si no pueden perder en el 2027.

Le recordó a la mandataria que un gobernante, partido político o secretario tiene la obligación de respetar los derechos fundamentales como la libertad de expresión.

Una jurisprudencia emitida por la Sala Superior dice que todas las opiniones críticas, aunque sean severas, tienen que ser respetadas por el Gobierno.

“Sé muchas cosas de ustedes, pues estuve cerca 14 años y empecé desde lo más bajo, y en ese entonces pedían criticar al Gobierno por no hacer las cosas bien, pero hoy piensan diferente al estar en el poder”.

Y mientras preparaba un sándwich, Flores Pacheco afirmó que el pleito con Alito es creado y tienen sus acuerdos, prueba de ello es que el sobrino (en alusión a Gerardo Sánchez) de la mandataria fue cargamaletas del exgobernador.



Aclaró que no es servidor público, sino diputado federal, y afirmó que maquillaron lo ocurrido en el operativo fallido en Kobén.



También recordó que los legisladores aprobaron millones de pesos cada año para que la gente obtenga apoyo económico, pero lo niegan y ¿en qué se gastan ese dinero?, preguntó, y respondió: “Yo sí sé, y muchos no dicen nada porque les toca su ‘mochada’, y aunque se quieran dar golpes de pecho, saben que es la verdad”.



Me defenderé, advirtió, y recalcó que “donde están ahorita no estarán toda la vida, lo que hagan en esta vida se paga, y si es ilegal o está mal se va a saber”.



“Así como hoy están saliendo a la luz muchas cosas que se hicieron en el priísmo, también vamos a saber cosas que hicieron los morenistas pintados de priístas”.



Por último, afirmó que no ha cometido ningún delito, “ni tengo la cola larga como ustedes la tienen”, y para la gobernadora y el fiscal, ahí nos estaremos viendo.