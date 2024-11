“NO ES DELITO, SOLO UNA FALTA DE RESPETO”

ALEXANDRO BROWN JUSTIFICA AL ALCALDE DE CARMEN POR FOTO SOBRE UNA TORTUGA

El fiscal especializado en delitos contra animales, Alexandro Brown Gantus, justificó la polémica acción del alcalde morenista de Carmen, Pablo Gutiérrez, al posar sentado sobre una tortuga, señalando que no se trata de un delito. “En sí no es un delito. Se puede tomar como una falta de respeto a la vida silvestre, pero ahí son autoridades federales las que tienen que actuar en caso de que haya alguna denuncia”, declaró justificando al edil morenista.

Esta postura contrasta con las definiciones de maltrato animal que el fiscal mencionó previamente, donde aseguró que no brindar condiciones adecuadas de vida a los animales, como protección, alimento y atención, se considera un delito según el Código Penal. Sin embargo, en el caso del alcalde, Brown Gantus descartó que Pablo Gutiérrez haya incurrido en algún delito contra los animales, incluso señalando que no hay daño a la tortuga porque no existe un dictamen veterinario que lo confirme.

El caso podría calificarse como un ejemplo de doble moral, pues mientras se presume un compromiso con la protección ambiental y animal, la autoridad encargada de aplicar la ley minimiza el acto cuando involucra a un funcionario público del partido Morena.

¿La acción del alcalde de Carmen debería ser sancionada o no constituye un delito?

