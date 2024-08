NIEGA LA MAGISTRADA LIZAMA ESTAR VERGONZOSAMENTE SOMETIDA A LAYDA, Y TENER INJERENCIA EN EL TREN LIGERO

La magistrada presidenta y consejera del Poder Judicial del Estado de Campeche, Virginia Lizama Centurión, rechazó que el órgano que preside esté vergonzosamente sometido a la gobernadora Layda Elena Sansores, como afirmó la alcaldesa suplente de Campeche, Martha Alejandra Camacho Sánchez.

Y de la violación a las leyes que denunció la Alcaldía para continuar con las obras del Tren Ligero, dijo:

“El Poder Judicial no tiene ninguna injerencia en ese tipo de acciones. El Tren Ligero no tiene ninguna demanda, no tiene ninguna denuncia, no es de nuestra incumbencia y competencia, así que no puede haber ningún sometimiento”.

Se desligó de lo que pudiera realizar el Tribunal Administrativo y reiteró que no hay sometimiento. “Los tres poderes son independientes, y hay un balance real, un equilibrio, por eso la necesidad de que haya los tres poderes”.

Por otra parte, reveló que ya le fue autorizada para el 13 de septiembre a las 11:00 horas, la realización de su informe de labores.

