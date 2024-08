MUERE ATRAPADO DENTRO DE UNA FOSA SÉPTICA Y DOS PERSONAS ESTÁN GRAVES

SIN EQUIPO PROTECCIÓN CIVIL PARA INTERVENIR

Una persona perdió la vida y dos se debaten entre la vida y la muerte, tras quedarse casi tres horas atrapados dentro de una fosa séptica.



Este lamentable hecho, dejó al descubierto que Protección Civil carece de equipo para realizar rescates ante este tipo de situaciones.



H. Y. O., de 28 años de edad, originario de Bolonchén de Rejón y trabajador de una empresa de conocida familia de la ciudad de Hopelchén, pereció al quedarse sin oxígeno.



En tanto, dos trabajadores más, I. Y. Z., de 70, y C. Y. Z. C., de 35, fueron rescatados aún con vida y trasladados ambulancia al Hospital del IMSS-Bienestar “Dr. Pedro Lara y Lara” de la capital chenera. Están graves.



El hoy occiso ingresó primero a limpiar el sumidero, cuyo brocal mide menos de un metro y de profundidad tiene casi cuatro. Desesperado, C. Y. Z. C., entró a rescatarlo, pero también quedó atrapado, ante lo cual el papá de éste, I. Y. Z., también se metió y quedó atrapado.



Pese a la presencia de elementos de Protección Civil, no pudieron intervenir por la falta de equipamiento.



Después de casi tres horas, Lizardo C. C., sobrino y primo de I. Y. Z., y C. Y. Z. C., entró y con ayuda de brigadistas de Protección Civil, paramédicos de la Asociación de Voluntarios en Emergencias y pobladores, sacó los tres cuerpos.