MAESTRO EXHIBE AL DIRIGENTE SERGIO FLORES POR NO CUMPLIR COMPROMISO DE APOYARLO CON ADEUDO

Campeche .- Un docente que sobrevivió al trágico accidente en carretera rumbo al Municipio de Palizada, se quejó públicamente del dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sergio Flores, quien no cumplió su compromiso de apoyarlo con el pago de un adeudo.



En sus redes sociales, Alejandro Chi Chuil expone que a más de un mes del lamentable suceso, el dirigente sindical magisterial no ha cumplido su promesa de apoyarlo con el pago de la multa que la Guardia Nacional le puso a su vehículo, e incluso ya ni los mensajes le responde.



Cuando ocurrió el accidente, escribió el docente, personalmente Sergio Flores le ofreció ayuda en lo que necesitara, ante lo cual le expuso lo de dicho pago.

Y agrega: “No me parece justo que jueguen con las necesidades de los agremiados, desde un principio me hubiera dicho que no podría y yo veía por mi cuenta toda la situación y no esperanzarme de mi sindicato”.