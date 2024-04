Lemus y Fonatur quieren quitarles partes de sus predios para un drenaje que no previeron

Escárcega.- Decenas de familias de la calle 31-B de la colonia 10 de Mayo, denunciaron amenazas y advertencias del Ayuntamiento que encabeza Silvestre Lemus Orozco, en complicidad con Fonatur, para tratar de quitarles partes de sus predios y construir el drenaje que reponga el destruido durante la obra del Tren Maya.

Rosario Ucán, una de las afectadas, reveló que fueron notificados de manera errónea, pues quien debe verificar es Desarrollo Urbano y Catastro, no Obras Públicas.

No han venido, buscan la forma de perjudicarnos pero no lo permitiremos, incluso podríamos llegar a demandas penales para defender y conservar lo que es nuestro.

No invadimos el derecho de vía, y como prueba tenemos las escrituras de los terrenos. Lo del drenaje en esta zona no es nuevo, en su oportunidad le informamos al alcalde, incluso tuvimos varias reuniones, pero al final se hizo al desentendido, no asumió ninguna responsabilidad, y ahora sólo intenta lavarse las manos, apuntó.

Si quieren drenaje que lo pongan en medio de la calle y lo rellenen, como en otros sectores de la ciudad, pero de ninguna manera vamos a permitir que nos quiten algunos metros de nuestras propiedades, sentenció Rosario Ucán.

“Debieron prever las cosas, porque tanto el Ayuntamiento como Fonatur actuaron mal, y ahora pretenden componer sus errores a costa de perjudicarnos, lo cual no permitiremos”.

El Gobierno Federal tiene dinero para el drenaje en medio de la calle, esa es la solución, remató.